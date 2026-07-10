Депутат Иванов помог семье из Талицкого получить страховую выплату за погибшего на СВО родственника

Депутат Максим Иванов помог семье из Талицкого района получить страховую выплату за родственника, погибшего на СВО. Подробнее об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"В начале лета ко мне обратилась семья Владислава, который погиб полтора года назад. При этом извещение о гибели родные получили только в конце 2025 года. За последующие полгода, со слов заявителей, им перечислили все положенные по закону выплаты кроме единовременной", - рассказал депутат.

После этого он сразу взял вопрос в работу и первым делом связался с гарнизонной прокуратурой. Только после этого выяснилось, что на каком-то этапе процесс выплаты просто застопорился и так, и деньги просто не дошли до семьи военнослужащего. Накануне к нему снова обратилась заявительница, но уже со словами благодарности, сообщив, что деньги наконец пришли.

Ранее Максим Иванов заявил, что покидает парламент и уже написал заявление о снятии кандидатуры с праймериз. Будучи депутатом Госдумы, Иванов решал различные проблемы участников спецоперации. Так, однажды он помог матери погибшего участника СВО из Красноуральска разобраться, где "затерялся" орден Мужества, которым был награжден ее сын. Также депутат разбирался в ситуации находящегося на передовой свердловского бойца, которого оставили без выплат.

Кроме этого, Максим Иванов рассказывал про афериста, который обманул участника СВО из Свердловской области. Еще депутат признавался, что у него накопились вопросы к "Почте России" из-за шедшего целый год письма.

Иванов также заявил, что не перестанет помогать участникам СВО и их семьям, а на его место уже есть достойные кандидаты.

"Мне тоже важно, кто после меня будет представлять интересы жителей избирательного округа в Госдуме и в Законодательном Собрании. Сегодня есть достойные кандидаты, которых знаю лично. Это толковые и неравнодушные люди, которые смогут продолжить работу в том высоком темпе, который мы с вами взяли. В первую очередь, по темам СВО и привлечению дополнительных средств на развитие сельской местности: строительство и ремонты школ, ДК, строительство ФОКов. Все получится. Будет надо - помогу!" - написал он в соцсетях.