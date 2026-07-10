Депутат Иванов помог семье из Талицкого получить страховую выплату за погибшего на СВО родственника

10 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов помог семье из Талицкого получить страховую выплату за погибшего на СВО родственника

Депутат Максим Иванов помог семье из Талицкого района получить страховую выплату за родственника, погибшего на СВО. Подробнее об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"В начале лета ко мне обратилась семья Владислава, который погиб полтора года назад. При этом извещение о гибели родные получили только в конце 2025 года. За последующие полгода, со слов заявителей, им перечислили все положенные по закону выплаты кроме единовременной", - рассказал депутат.

После этого он сразу взял вопрос в работу и первым делом связался с гарнизонной прокуратурой. Только после этого выяснилось, что на каком-то этапе процесс выплаты просто застопорился и так, и деньги просто не дошли до семьи военнослужащего. Накануне к нему снова обратилась заявительница, но уже со словами благодарности, сообщив, что деньги наконец пришли.

Ранее Максим Иванов заявил, что покидает парламент и уже написал заявление о снятии кандидатуры с праймериз. Будучи депутатом Госдумы, Иванов решал различные проблемы участников спецоперации. Так, однажды он помог матери погибшего участника СВО из Красноуральска разобраться, где "затерялся" орден Мужества, которым был награжден ее сын. Также депутат разбирался в ситуации находящегося на передовой свердловского бойца, которого оставили без выплат.

Кроме этого, Максим Иванов рассказывал про афериста, который обманул участника СВО из Свердловской области. Еще депутат признавался, что у него накопились вопросы к "Почте России" из-за шедшего целый год письма.

Иванов также заявил, что не перестанет помогать участникам СВО и их семьям, а на его место уже есть достойные кандидаты.

"Мне тоже важно, кто после меня будет представлять интересы жителей избирательного округа в Госдуме и в Законодательном Собрании. Сегодня есть достойные кандидаты, которых знаю лично. Это толковые и неравнодушные люди, которые смогут продолжить работу в том высоком темпе, который мы с вами взяли. В первую очередь, по темам СВО и привлечению дополнительных средств на развитие сельской местности: строительство и ремонты школ, ДК, строительство ФОКов. Все получится. Будет надо - помогу!" - написал он в соцсетях.

Теги: Талицкий район, Максим Иванов, СВО, страховая выплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети