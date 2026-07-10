1,8 тысяч километров тепловых сетей подготовят к зиме в Тюменской области

1,8 тысяч километров тепловых сетей подготовят к зиме в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В регионе проводятся профилактические опрессовки и ремонтируются аварийные участки теплосети. Всего в Тюменской области свыше 72 тысяч километров инженерных сетей. Из них тепловые сети - порядка 1800 километров.



В Тюмени УСТЭК ведет масштабную реконструкцию 53 объектов. Общая протяжённость обновленных сетей составит более 10 километров. В план включены объекты, где за последние годы было зафиксировано большее количество повреждений.

В Тобольске СУЭНКО обновляет более 420 метров сетей в нагорной части.

"Работа, которая сегодня ведётся, направлена на надежность инженерных сетей в осенне-зимний период", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.



Для снижения теплопотерь и повышения надежности специалисты используют современные решения.

Ранее губернатор Александр Моор доложил полпреду президента Артему Жоге,что в рамках подготовки к отопительному сезону будет отремонтировано 35 котельных, более 15 километров тепловых, почти 31 километр водопроводных, около семи километров канализационных и порядка 530 километров электрических сетей. При составлении плана по подготовке к отопительному сезону были учтены проблемы, с которыми сталкивались в прошлые годы.