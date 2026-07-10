Участников бунта против ТЦК во Львове заставили извиняться на камеру

Молодых людей, которые вечером 8 июля во Львове перевернули машину военкомов, протестуя против избиения и мобилизации 20-летнего парня, заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК!".

Участников бунта выстроили в ряд, а двух самых активных вывели вперед и заставили произнести заученный текст. О том, что они совершили преступление, все осознают и раскаиваются в своем поступке, просят их простить, больше так не будут, а чтобы загладить свою вину, обещают пойти на фронт воевать. Затем все хором просят прощения и кричат "Слава ТЦК!".

Эти методы используются с февраля 2014 года, когда нацисты захватили на Украине власть. Накануне местные власти пригрозили, что найдут и накажут всех участников беспорядков. Для этого были привлечены бывшие боевики.

Зеленский заявил, что это "очень плохая история" и нельзя так относиться к людям в военной форме, которые выполняют план по мобилизации. При этом в своем привычном стиле он попытался переложить ответственность за случившееся на министерство обороны, напомнив об обещании министра Михаила Федорова реформировать ТЦК.

Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".