В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра

В Екатеринбурге утверждена средняя стоимость квадратного метра на третий квартал 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Оно определяет среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал нынешнего года. Теперь она составляет 137 тысяч 771 рубль.

Как отметили в мэрии, средняя стоимость одного квадратного метра устанавливается ежеквартально.

Ранее сообщалось, что в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга к 2030 году построят два детсада и школу.