Власти Южного Урала: Причины перебоев с топливом - спрос, логистика, перерывы при доставке

Заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц провела заседание штаба по топливообеспечению. Различные нефтяные компании подтвердили наличие запасов и возможность дальнейшего обеспечения региона топливом.

Основными причинами очередей на АЗС названы повышенный спрос и перестройка логистики, а также технологические перерывы при доставке и сливе топлива. На совещании прозвучала информация о том, что сотрудники АЗС часто сталкиваются с негативом со стороны покупателей.

Правительство Челябинской области попросило жителей сохранять спокойствие и уважать сотрудников АЗС. Они работают в напряжённом режиме и не влияют на поставки. Исправить ситуацию поможет переход на заключение прямых договоров с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. На заседании обсудили продажу топлива в канистры. Это возможно только при строгом соблюдении установленных правил отпуска топлива и требований пожарной безопасности, сообщает кабмин Южного Урала.

Трудности с поставками привели к тому, что в конце июня в одном из городов Челябинской области, Кыштыме, горожанам перестали продавать бензин. По мнению главы города Алексея Заикина, сложности с доступностью топлива вызваны ажиотажным спросом со стороны граждан и попытками запастись топливом впрок.