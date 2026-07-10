В продуктовых магазинах "у дома" и алкомаркетах стало меньше посетителей

В районных продуктовых магазинах сокращается число посетителей. В первой половине 2026 года их число снизилось на 10%, а в алкомаркеты и табачные лавки россияне стали заходить на 14% реже, чем годом ранее, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Эвотор". Снижается и размер среднего чека. Так, в супермаркетах он сократился на 4%, в алкомаркетах – на 12%, в табачных магазинах – на 18% - это данные сервиса T-Pay.