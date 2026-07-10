10 Июля 2026
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

КНДР наращивает мощь: Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал

Северная Корея приняла решение усилить свои ядерные силы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Власти страны планируют не только увеличить количество ядерного оружия, но и сделать его более современным и мощным. Пхеньян намерен серьезно вложиться в развитие технологий, чтобы повысить качество своих боевых систем.

В четверг глава КНДР Ким Чен Ын провел важное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Лидер страны лично руководил встречей, на которой чиновники и военные обсуждали безопасность государства. Участники совещания утвердили план по обновлению технической инфраструктуры, которая обеспечивает работу всех боевых комплексов республики.

Итогом встречи стали конкретные шаги по укреплению обороны. Правительство КНДР сосредоточится на модернизации оборудования и расширении ядерного щита. Ким Чен Ын поставил задачу развивать военный потенциал сразу в двух направлениях: выпускать больше единиц оружия и одновременно улучшать его технические характеристики. Теперь военные ведомства начнут выполнять эти распоряжения, чтобы усилить позиции страны.

Ранее в Сеуле суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к 30 годам тюрьмы за отправку военных дронов к границам КНДР. Прокуратура доказала, что политик намеренно пошел на эту провокацию, чтобы создать повод для введения военного положения в стране в 2024 году. 

Теги: КНДР, ядерное, арсенал


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