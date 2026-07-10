В Челябинске оставлен в силе отказ экс-пиарщику уральских губернаторов в УДО

Челябинский облсуд рассмотрел апелляцию на отказ в условно-досрочном освобождении бывшего пиарщика губернаторов Свердловской и Челябинской областей, экс-замгубернатора Сахалинской области по информационной политике Дмитрия Федечкина.

Суд оставил решение коллег из Копейска без изменения, а жалобу осуждённого – без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В октябре 2023 г. Федечкин был осужден за хищение и растрату бюджетных денег. В суде установлено, что экс-пиарщик с соучастниками в 2020-21 гг. похитил 2,9 млн руб. из бюджета областного автономного учреждения. А в мае и декабре 2020 г. вместе со своим заместителем они растратили средства Сахалинской области на безосновательные премии сотрудникам и корпоративные мероприятия. Приговор - пять лет колонии общего режима и лишение на два года права занимать должности на госслужбе.

Дмитрий Федечкин возглавил управление по делам печати правительства Челябинской области в 2010 г., когда пост губернатора занимал Михаил Юревич. После этого он перешёл на аналогичную должность в Свердловскую область к губернатору Евгению Куйвашеву. В 2015 г. вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем тогдашнего главы региона Бориса Дубровского. Позже Федечкин перебрался в Сахалинскую область.