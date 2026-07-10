10 Июля 2026
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Образование В России Приморский край
Фото: Накануне.RU

Власти Приморья признали, что реальная нехватка учителей гораздо больше

В мэрии Владивостока признали, что если бы учителя работали при нормальной нагрузке, то их нехватка была бы огромной. Об этом сказала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Милица Щипун.
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По ее словам, сейчас городу не хватает около 100 учителей, но это только из- за того, что остальные учителя работают в условиях перегрузки. И в этом году мэрия увеличила в полтора раза количество целевых мест для подготовки будущих педагогов — с 42 до 64, не надеясь, однако, что все они будут закрыты. Обычно поступают лишь около 30 человек.

Очень серьезный дефицит учителей начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы, химии, биологии, сообщила чиновница.

Ранее ее предшественник Максим Кильчевский говорил, что для того, чтобы выйти хотя бы на среднюю нагрузку 24 часа в неделю (1,33 ставки), городу нужно привлекать 200−300 педагогов в год. Но даже по данным, которые привела Щипун, выходит, что нехватка учителей во Владивостоке в обозримом будущем решена не будет.

Лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев отмечает, что нехватка учителей при огромной средней нагрузке означает, что данные уроки либо вообще не преподаются в школах, либо ведутся кое-как, когда предмет ведут другие учителя.

Теги: учителя, школа, образование


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