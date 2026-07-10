ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный"

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины, направленный на подрыв военного аэродрома "Ростов-Центральный".

Сотрудники ведомства установили гражданина РФ, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки. Ему пообещали деньги за подготовку теракта.

По данным ФСБ, противник собирался задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Каждый БПЛА был оснащен килограммом взрывчатки.

Получив предложение от ГУР МО Украины, мужчина обратился к силовикам и передал им всю информацию. В итоге все беспилотники были деактивированы.

Накануне ФСБ сообщила, что в России предотвращены беспрецедентные по масштабам попытки спецслужб Украины совершить серию терактов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих.