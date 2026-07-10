В колледжи и техникумы Тюменской области подано более 25 тысяч заявлений

Тюменская область в топ-5 регионов по приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В колледжи и техникумы субъекта подано более 25 тысяч заявлений. Среди самых популярных профессий – востребованные для региона: сестринское и лечебное дело; сварочное производство; разработка и управление программным обеспечением; ремонт и обслуживание автомобилей.

Лидерами по приему документов на сегодняшний день стали Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета.

Подать заявление в колледжи и техникумы можно как очно, так и дистанционно через портал Госуслуг. Сервис позволяет не только отправить документы, но и оценить свои шансы на бюджет или сразу оформить заявку на целевое обучение.

В работе по повышению престижа рабочих специальностей и среднего профессионального образования помогает в том числе и проект "Профессионалитет", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Отметим также, что в Тюменской области с 6 июля стартовал второй этап приемной кампании в школы Тюменской области. С 6 июля по 5 сентября заявления подают те, кто хочет выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания, при наличии свободных мест в образовательном учреждении. В рамках первой волны тюменцы направили более 17,3 тысячи заявлений на запись в первый класс. Из них свыше 11,9 тысячи подано через портал Госуслуг.