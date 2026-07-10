Суд помог жительнице Карпинска аннулировать договоры микрозаймов, оформленные мошенниками

Жительница Карпинска смогла доказать свою непричастность к оформленным от ее имени микрозаймам и получить компенсацию от каждой из организаций, выдавшей "ей" кредит. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в ночь с 6 на 7 января текущего года неизвестный дистанционно взял на имя пострадавшей четыре займа на общую сумму в 30 тыс. рублей и с процентной ставкой 292% годовых. Документы были подписаны простой электронной подписью через код подтверждения, направленный на абонентский номер истицы. После того, как деньги поступили на ее счет, они сразу же были переведены на счета третьих лиц.

Уже в суде выяснилось, что идентификация клиента проводилась через учетную запись свердловчанки на портале "Госуслуги". При этом все операции по входу в личные кабинеты МФО, банка и портала осуществлялись с IP-адреса, зарегистрированного в Москве, в то время как сама женщина находилась в Карпинске.

Суд встал на сторону жительницы Ирбита, признав, что ее данные были использованы злоумышленником без ее ведома. В связи с этим каждый из займов признан недействительным. На ответчиков возложена обязанность прекратить обработку персональных данных истицы.

Помимо этого, каждая из четырех МФО обязана выплатить свердловчанке компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, штраф – по 1,5 тыс. и госпошлину в доход местного бюджета в размере 9 тыс. рублей, также с каждого.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение одного месяца.