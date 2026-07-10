NYT: Лицензия на производство Patriot ничего не даст Украине, пример - Германия

То, что президент США Дональд Трамп согласился на словах дать Украине лицензию на производство ракет Patriot, для Украины не значит практически ничего. Об этом пишет The New York Times.

Зеленский давно просит США и другие страны Запада передавать ему ракеты для ЗРК Patriot. Также он давно говорит о том, что хотел бы производить их на территории Украины. На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп на встрече с Зеленским сказал, что готов это сделать. И тогда Киев уже не сможет жаловаться, что США их недостаточно предоставляют.

Но Германия получила от США такую лицензию еще в 2022 году, напоминает издание. И с тех пор не произвела ни одной ракеты. Начало производства ожидается только в 2027 году. А Япония имеет лицензию еще с 2005 года. Лишь через три года исполнительным японцам удалось начать производство. Но даже сейчас, спустя 20 лет и несмотря на сотрудничество с гигантами Lockheed Martin и Raytheon, Токио выпускает лишь по 30 ракет в год. Для Украины это ничто. Более того, есть обоснованные сомнения в том, что, даже получив лицензию, Украина сможет произвести хоть одну ракету Patriot в ближайшем будущем. А ракеты-перехватчики нужны Киеву в гораздо большем количестве уже сегодня.

Другие западные СМИ также пишут о том, что в ближайшие годы это решение ничем не поможет Украине. Возможно лишь, что ракеты будут производиться на территории других стран, а затем передаваться Украине как якобы ею произведенные.