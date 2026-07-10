10 Июля 2026
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Фото: AP Photo / Evan Vucci

NYT: Лицензия на производство Patriot ничего не даст Украине, пример - Германия

То, что президент США Дональд Трамп согласился на словах дать Украине лицензию на производство ракет Patriot, для Украины не значит практически ничего. Об этом пишет The New York Times.
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Зеленский давно просит США и другие страны Запада передавать ему ракеты для ЗРК Patriot. Также он давно говорит о том, что хотел бы производить их на территории Украины. На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп на встрече с Зеленским сказал, что готов это сделать. И тогда Киев уже не сможет жаловаться, что США их недостаточно предоставляют.

Но Германия получила от США такую лицензию еще в 2022 году, напоминает издание. И с тех пор не произвела ни одной ракеты. Начало производства ожидается только в 2027 году. А Япония имеет лицензию еще с 2005 года. Лишь через три года исполнительным японцам удалось начать производство. Но даже сейчас, спустя 20 лет и несмотря на сотрудничество с гигантами Lockheed Martin и Raytheon, Токио выпускает лишь по 30 ракет в год. Для Украины это ничто. Более того, есть обоснованные сомнения в том, что, даже получив лицензию, Украина сможет произвести хоть одну ракету Patriot в ближайшем будущем. А ракеты-перехватчики нужны Киеву в гораздо большем количестве уже сегодня.

Другие западные СМИ также пишут о том, что в ближайшие годы это решение ничем не поможет Украине. Возможно лишь, что ракеты будут производиться на территории других стран, а затем передаваться Украине как якобы ею произведенные.

Теги: Patriot, ракеты, США, Украина


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