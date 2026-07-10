В районе Омского НПЗ обнаружили неразорвавшийся после атаки беспилотников снаряд

В районе северного промышленного узла Омска, где располагается крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод, обнаружили неразорвавшийся после атаки беспилотников снаряд. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем", - сообщил глава области.

6 июля в Омской области была объявлена беспилотная опасность. Позднее власти сообщили, что несколько БПЛА достигли северного промышленного узла. Жертв и пострадавших не было, об ущербе промышленным объектам информация не уточнялась.