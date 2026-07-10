В Екатеринбурге суд вновь прикрыл кафе "Шампурико"

В Екатеринбурге суд приостановил работу кафе, в котором нашли массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о кафе быстрого питания "Шампурико" на улице Техническая в уральской столице. Как показала проверка, в заведении не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАСПП, а загрузка продуктов происходила через так называемую "чистую зону".

"Растаривание мясных изделий, маринованных продуктов, рыбы осуществлялось на одном производственном столе. Также не обеспечено соблюдение работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции", - отметили в службе судебных приставов.

Суд приостановил оказание услуг общественного питания в данном кафе на 30 суток. Приставы незамедлительно выехали в адрес и опечатали входные группы и оборудование.

Напомним, в марте нынешнего года суд уже приостанавливал работу кафе "Шампурико" в торговом центре на Уралмаше. А в мае на Широкой Речке горело одноименное заведение.