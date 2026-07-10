10 Июля 2026
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба думы Астраханской области

По поручению Игоря Мартынова депутаты Думы Астраханской области приняли участие в обсуждении закона о возрождении "Почты России" в ГосДуме

По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова первый заместитель спикера регионального парламента Виталий Гутман в режиме видео-конференц-связи принял участие в пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.

Одним из центральных вопросов повестки дня стало внесение изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты РФ в части уточнения деятельности в области почтовой связи в России. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что данный документ — это закон о спасении стратегического предприятия, где трудятся более 170 тысяч человек.

"Важно сохранить ее отделения во всех отдаленных уголках нашей Родины", — отметил Вячеслав Володин. Спикер также поставил задачу сделать предприятие высокотехнологичным и конкурентоспособным, обеспечив достойную оплату труда для почтальонов.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

Закон предусматривает ряд системных мер:

обеспечение приема электронных средств платежа в пользу организаций федеральной почтовой связи без взимания соответствующего вознаграждения кредитных организаций;

направление платежных документов за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги в электронной форме на единый портал госуслуг;

закрепление возможности размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах;

определение статуса информационной системы организации федеральной почтовой связи, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме;

обеспечение возможности привлечения АО "Почта России" юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки почтовых отправлений;

создание цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц в целях направления им юридически значимых и иных сообщений;

оптимизация графиков работы отделений почтовой связи и др.

Закон принят во втором и третьем чтениях и вступит в силу 1 сентября 2026 года.

(2026)|Фото: пресс-служба думы Астраханской области

Депутаты также обсудили реализацию Стратегии пространственного развития РФ в части развития сельских территорий. Вячеслав Володин обратил внимание на серьезный дисбаланс: при том, что на селе проживает каждый четвертый гражданин страны (25%), в единый перечень опорных населенных пунктов включено лишь 0,5% сельских поселений (683 пункта).

"В этот перечень входит всего лишь 683 сельских населенных пункта... А где 99,5%? Их не оказалось", — акцентировал внимание Председатель Госдумы, подчеркнув необходимость пересмотра подходов для создания условий жизни и экономики на селе.

"Надо пересмотреть подходы, введя новые критерии, новые понятия, чтобы все райцентры были охвачены Стратегией пространственного развития, — подчеркнул Председатель Государственной Думы. — А дальше надо переходить к опорным населенным пунктам, не имеющим статуса райцентра. Создать возможности, условия развития и экономики, и социальную сферу формировать".

Министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал инициативу формирования перечня сельских агломераций со своими центрами и прилегающими территориями. Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев со своей стороны отметил, что предложение Максима Решетникова закрепить в Стратегии пространственного развития понятие "сельские агломерации" и установить подходы к их приоритетному развитию по аналогии с опорными населенными пунктами соответствует рекомендациям Государственной Думы. Он отметил возможность создания сети из более чем 1600 таких агломераций, которые объединят районные центры.

Областные парламентарии отметили высокую значимость рассмотренных тем для нашего региона. Развитие инфраструктуры "Почты России" имеет важное значение для связи с удаленными территориями, а поддержка сельских агломераций напрямую отвечает интересам жителей муниципальных образований Астраханской области.

Теги: астраханская дума, почта россии, возрождение, закон, госдума


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