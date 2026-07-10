В Таганроге эвакуируют жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге начали эвакуировать жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Горожан призвали не приближаться к обнаруженным фрагментам дронов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге идет ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки беспилотников. Кроме того, в городе повреждено остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания.

В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы, сообщил Слюсарь.