В Челябинской области суд обязал дропперов вернуть жертве мошенников 4,5 млн

Жителю Златоуста вернут 4,5 млн руб., похищенные у него мошенниками. Деньги перевели с карт "дропперов".

Трагедия случилась в ноябре 2025 г. Неизвестный под предлогом "обновления программного обеспечения сотовой связи" похитил у горожанина более 9 млн руб. Во время расследования дела о мошенничестве найдены четверо дропперов. Ими оказались жители Самарской и Иркутской областей, на счета которых поступило 4,5 млн руб.

Прокуратура направила в Златоустовский городской суд иски о взыскании с владельцев счетов незаконно полученных денег. Заявления удовлетворены, сообщает прокуратура Челябинской области.