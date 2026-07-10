В Перми водителей просят не приезжать на АЗС во время режима "Беспилотной опасности"

Пермская сеть автозаправочных станций "Нефтехимпром" опубликовала обращение к водителям, в котором сообщила, что во время угрозы беспилотников АЗС приостанавливают продажу топлива, передает корреспондент Накануне.RU

Отпуск топлива прекращается, резервуары переводятся в безопасный режим. Работу заправки возобновляют только после отмены ограничений и соответствующего разрешения оперативных служб. Водителей просят не приезжать на заправки в это время, чтобы не создавать очереди и не подвергать себя опасности.

Отметим, что в последний раз режим "Беспилотной опасности" вводился в Пермском крае 8 июля, 6 июля, 4 июля.