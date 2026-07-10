10 Июля 2026
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Политика За рубежом
Фото: Пресс-служба ЦВО

Hürriyet: Турция перепродала российские С-400 одной из стран Персидского залива

Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

По одним данным, покупателем могут быть ОАЭ, по другим – Катар. Утверждается, что о сделке будет объявлено 10 июля. Журналист издания заявил, что накануне велась работа над "устранением некоторых проблем", и к полуночи они были устранены.

Избавившись от российских ЗРК С-400, Турция освободится от американских санкций, пишет издание. Речь идет о рестрикциях США, введенных по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Кроме того, это поможет Турции вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В прошлом году турецкое Минобороны отрицало, что предлагало Пентагону отказаться от постановки на боевое дежурство российских комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В ведомстве заявили, что С-400 стоят на вооружении ВВС Турции.

В декабре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что, стремясь разблокировать доступ к американским истребителям пятого поколения F-35, Турция изучает вариант возврата России зенитных ракетных систем С-400. Основным препятствием оставался финансовый вопрос: Анкара хочет вернуть уплаченные за С-400 миллиарды долларов.

Теги: турция, с-400, продажа


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