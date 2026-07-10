НАТО накапливает дроны на случай военного конфликта с Россией

Североатлантический альянс рассматривает возможность и необходимость формирования масштабных запасов БПЛА для подготовки к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает Business Insider.

Как пишет издание, такая тактика несет риски для НАТО, поскольку в случае начала реальных боевых действий накопленная техника может безнадежно устареть. Опыт украинского конфликта наглядно показывает, что жизненный цикл современных дронов крайне короток — технологии теряют эффективность буквально за несколько месяцев. В связи с этим в НАТО ведется дискуссия: стоит ли инвестировать в массовые закупки или лучше пересмотреть подход?

В окружении генсека НАТО Марка Рютте считают, что старая модель "закупать и складировать" уже не работает. Необходимо долгосрочное партнерство с производителями военной техники. Так же думает глава Бундесвера Карстен Бройер. Он сомневается в целесообразности накопления миллионов дронов к 2029 году, так как к этому времени они могут превратиться в малопригодный "технологический хлам". По мнению генерала, нужно постоянное обновление парка и тесная связь с промышленностью. Это подтверждают и реалии СВО, где разработчики вносят коррективы в конструкцию дронов до 20 раз в месяц.

В СНБО Украины советуют НАТО не медлить, так как в нынешних условиях технологическое превосходство исчисляется неделями, и нужно заранее думать, как воевать с Россией.