В Краснодарском крае горит Ильский НПЗ после атаки беспилотников

В Краснодарском крае произошел пожар на территории Ильского НПЗ после атаки беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали в станице Северской: во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

В течение ночи над российскими регионами уничтожены 376 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.