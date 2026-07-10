Минпросвещения разработало нормы по использованию гаджетов детьми

В Министерстве просвещения разработали рекомендации для родителей по использованию детьми гаджетов. Ведомство предлагает жестко ограничить использование электронных устройств, передает РИА Новости.

Детям до 2-3 лет предлагается вообще не позволять использовать гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение.

Для детей с 2-3 лет время использования гаджетов в день не должно превышать 20 минут, для 3-7-леток – не больше часа в день.

Детям 7-11 лет предлагается выдавать гаджеты не более чем на полтора часа в день, а подросткам до 16 лет – на два часа максимум.

Также в Минпросвещения уточнили, что время за гаджетом нужно чередовать с физической осанкой, кроме того, родители должны контролировать осанку, зрительную и слуховую нагрузку ребенка.