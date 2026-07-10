WSJ: Новую эскалацию в Иране спровоцировал текст меморандума

Новый виток эскалации между США и Ираном спровоцировал текст меморандума о взаимопонимании, подписанный 18 июня. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Причиной стали расхождения в толковании пятого пункта документа, который содержит обязательство Ирана содействовать безопасности судоходства и вести консультации с Оманом по вопросам управления проливом. Также Тегеран обязался на два месяца отказаться от взимания пошлин и убрать военные заграждения, включая мины.

Американская сторона и иранское руководство восприняли эти условия каждый по-своему. Если в Белом доме рассчитывали на деэскалацию и открытие пролива (содействие судоходству), то в Иране документ истолковали как подтверждение своего доминирующего статуса в регионе - что именно Иран определяет порядок прохода судов. Как заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, пролив будет функционировать исключительно на условиях Тегерана, вне зависимости от угроз США.

Все эксперты отмечают, что глубокое недоверие между сторонами фактически делают новый конфликт неизбежным. Иран требует признать его исключительные притязания на Ормузский пролив, а США настаивают на свободе судоходства.

Как считает американский эксперт по Ирану Эрик Брюэр, заключенный ранее меморандум лишь затушевывал серьезные разногласия между США и Ираном по ключевым вопросам, а не разрешал их.