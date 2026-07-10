Уральца судят за реабилитацию нацизма и призывы к экстремизму

Житель уральского города Верхотурье готовится предстать перед судом. 54-летнего мужчину обвиняют в реабилитации нацизма и публичном призыве к экстремистской деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в декабре 2024 года уралец в одном из мессенджеров оставил комментарий, который, по заключению экспертизы, содержит признаки реабилитации нацизма. Кроме этого, в августе 2025 года он прокомментировал сообщение в одном из пабликов, высказав призывы к экстремизму.

Эти комментарии были обнаружены сотрудниками регионального управления ФСБ. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Были проведены допросы свидетелей и самого фигуранта, психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.