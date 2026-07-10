Российские компании активно переходят на отечественные решения по кибербезопасности

На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 на стенде Свердловской области прошел круглый стол на тему: "Импортозамещение в ИТ-сфере: требования государства и практика реализации на примере систем учета на производстве".

В настоящее время российские компании активно переходят на отечественные решения, которые догоняют иностранные продукты. Эксперты обсудили новые требования к учётным системам как объектам критической информационной инфраструктуры, взаимодействие с регуляторами, поделились практическими кейсами перехода с иностранных систем на российское ПО.

Министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов отметил, что обмен опытом по данной теме позволит облегчить работу компаниям, которым только предстоит пройти этот путь.



Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз налогоплательщиков" в Свердловской области Ирина Мамина считает, что импортозамещение учетных систем сегодня - это не просто ИТ-проект, а вопрос устойчивости промышленного предприятия, управляемости бизнеса и выполнения требований государства.

Директор Уральского макрорегионального центра СКБ Контур Дмитрий Арсланов рассказал, что в вопросах информационной безопасности компания концентрируется на внутренних угрозах.

"По нашим оценкам, 75% утечек данных связаны с человеческим фактором и начинаются со случайных или злонамеренных действий сотрудников. Под "внутренними угрозами" мы понимаем кражу информации, несанкционированный доступ, злоупотребление правами. С помощью сервисов и услуг Контур.Эгиды мы нивелируем эти риски, минимизируем потенциальный ущерб от них. Кроме этого, мы помогаем оценить экономику внедрения ИБ-решений в рамках конкретной инфраструктуры, парка пользователей и набора рисков. Так они быстрее принимают решение", — отметил он.

По его мнению, сейчас есть два основных драйвера процесса импортозамещения в кибербезопасности и коммуникациях. Первый — рост количества угроз. Затраты на решения, направленные на защиту, становятся инвестицией, которая окупается из-за минимизации потерь от атак и инцидентов. Второй — требования регулятора, которые стимулируют переход на отечественные решения.

Участники беседы сошлись во мнении, что кибербезопасность сегодня — это гигиенический минимум, то, без чего бизнесу уже сложно нормально работать. Речь идет не только о защищенных коммуникациях с партнерами, органами власти, клиентами, но и надежных коммуникационных процессах внутри самой компании.