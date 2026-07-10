Президент Чехии допустил новую волну мобилизации в России сразу после думских выборов

Украине и их европейским партнерам остается не более двух месяцев для того, чтобы возобновить переговоры с Москвой по прекращению огня и достижению мирного соглашения, после этого срока окно для дипломатии будет закрыто. Так считает президент Чешской Республики Петр Павел, слова которого приводит британская газета "Телеграф".

По его мнению, сделать это следует до выборов в Государственную думу России, которые состоятся 20 сентября этого года, так как после проведения парламентских выборов в РФ и формирования нового состава нижней палаты Федерального Собрания президент России Владимир Путин может принять решение о проведении очередной мобилизации в стране.

Петр Павел отмечает, что даже если мобилизация будет частичной, как осенью 2022 года, приток тысяч новобранцев кардинально изменит соотношение сил на фронте в пользу ВС РФ, и в такой ситуации Москва однозначно не пойдет ни на какие уступки, хоть как-то выгодные Киеву.

Президент РФ или его официальный представитель эти заявления пока не комментировали. А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что в России не планируется проводить всеобщую или частичную мобилизацию. По его словам, такие сообщения идут с Запада и связаны с попытками вызвать беспокойство.

7-8 июля в Турции прошел саммит НАТО, на полях которого Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. В частности, американский президент сделал заявление об ударах Украины по российским НПЗ. Так, известно, что объекты топливно-энергетического комплекса регулярно подвергаются атакам БПЛА, а 6 июля был нанесен удар по Омскому НПЗ – за более чем 2,5 тыс. км от Украины.

Трамп назвал такие удары "эскалацией, которая может помочь положить конец конфликту". Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Москва должна увидеть, "насколько сложно защищать свое воздушное пространство". По его словам, это сможет позволить создать условия для переговоров о прекращении конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое мнение заблуждением. По его словам, ошибочно считать, что путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Песков также отметил, что дальнейшая эскалация приведет к тому, что "нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону". Что подразумевается под буферной зоной, Песков не уточнил.