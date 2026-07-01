Дополнительные возможности получения школьниками рабочих профессий рассмотрели и утвердили на сессии ЗСК

На сессии ЗСК министр образования и науки края Сергей Пронько представил депутатам поправки в региональный закон, которые касаются введения нормы, позволяющей школьникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования или получившим по ее результатам неудовлетворительные оценки, пройти обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.

Перечень данных профессий и должностей по согласованию с региональной службой занятости населения, а также перечень организаций, осуществляющих такую образовательную деятельность, и порядок её организации будет устанавливать министерство образования края.

Министр отметил, что к услугам таких школьников 58 действующих в крае техникумов и колледжей, которые готовы обучать их по 26 профессиям.

Комментируя принятые изменения, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил их значимость для экономики Кубани.

«Думаю, все согласятся, что дать еще один шанс ребятам – это очень важно. Приводя краевое законодательство в соответствие с федеральным, мы, по сути, даем полноценный ответ на социально значимый запрос общества и удовлетворяем одну из ключевых на сегодняшний день потребностей краевой экономики – насыщаем отраслевой рынок труда необходимыми специалистами. В определенной степени это можно назвать работой на опережение в части формирования кадрового потенциала в наиболее востребованных направлениях деятельности на ближайшие годы и десятилетия», – сказал Юрий Бурлачко.