01 Июля 2026
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Армия и ВПК Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские депутаты приняли закон, который обеспечит сокращение сроков рассмотрения обращений участников СВО

В рамках 84-й сессии ЗСК депутаты провели обсуждение изменений в краевой закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае», который был внесен прокуратурой региона.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин сообщил, что законопроект разработан в целях более оперативного реагирования на обращения участников специальной военной операции и членов их семей. Предлагаетсся сократить общий срок рассмотрения письменных обращений, поступивших в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и содержащих вопросы оказания им мер социальной поддержки, с 30 дней до 20 дней со дня регистрации таких обращений.

Также в действующий закон вводится новая статья, устанавливающая дополнительные гарантии при реализации права на личный прием, а также определяются категории лиц, обладающих правом на внеочередной личный прием, распространив указанное право на участников специальной военной операции, членов их семей, граждан старше 70 лет, беременных женщин и других лиц.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заострил внимание на важности оперативного реагирования на обращения участников СВО и других категорий граждан. Отдельно глава региона обратил внимание обеспечение их, а также многодетных семей земельными участками и дал ряд соответствующих поручений профильным ведомствам.

Комментируя принятое ЗСК решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что меры поддержки для ребят, защищающих сегодня интересы страны в зоне проведения специальной военной операции, охватывают самые разные сферы.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Учитывая разнообразие этих мер соцподдержки для участников СВО, значимость оказываемой ребятам помощи при обустройстве ими своего быта и решении других не менее актуальных вопросов, затягивать с оформлением необходимых документов для предоставления положенных льгот и ответами на обращения по данной теме было бы просто непростительно. Поэтому инициатива исполняющего обязанности прокурора Краснодарского края Александра Сергеевича Трухина вполне своевременна и в полной мере отвечает запросам времени. Бюрократическая волокита в отношении участников СВО недопустима. Более того, она противоречит позиции государства, заключающейся в максимально оперативном рассмотрении поступающих от бойцов и их близких обращений в органы госвласти, местного самоуправления и профильные учреждения. Предлагаемые в краевой закон поправки дадут участникам СВО дополнительные гарантии того, что их просьбы не затеряются в общем потоке документов, а в случае личного визита в то или иное ведомство они будут приняты в первоочередном порядке», – сказал Юрий Бурлачко.  

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, участники сво


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