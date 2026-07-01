Кубанские парламентарии приняли решение о расширении перечня памятников для упрощенного благоустройства

Депутаты ЗСК приняли поправку в краевой закон об объектах культурного наследия. Соответствующие документ на сессии Кубанского парламента представил исполняющий обязанности начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Алексей Соловьев.

Он, в частности, напомнил, что упрощенный порядок проведения ремонта объектов культурного наследия, увековечивающих память о Великой Отечественной войне, был принят депутатами краевого парламента в 2022 году, еще до введения такого порядка на федеральном уровне, а после распространен на благоустройство их территорий, что позволило в надлежащий вид на Кубани привести более 500 памятников и участков вокруг них.

Также докладчик отметил, что перечень объектов, обновляющихся в России по упрощенной схеме, с 1 сентября 2026 года дополнят памятники, посвященные иным военным конфликтам. В связи с чем проектом нового краевого закона предлагается распространить уже применяемый в регионе порядок благоустройства на территории и таких объектов.

«На протяжении двух последних столетий Кубань неоднократно оказывалась в водовороте событий, повлиявших на современный ход истории нашего государства. Память о героическом прошлом России, о ее защитниках, отстоявших в свое время суверенитет и независимость Родины, с честью защитивших интересы страны в горячих точках, увековечена сегодня в многочисленных памятниках и монументах. Сохранить эти объекты в надлежащем состоянии – значит сохранить прошлое, сберечь важный элемент культурной и исторической идентичности Краснодарского края. Практическое применение вводимой нормы станет дополнительным инструментом в данной работе и будет способствовать повышению эффективности реализуемой на Кубани политики в сфере охраны объектов культурного наследия», – прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.