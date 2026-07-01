По итогам 2025 года расходы бюджета Кубани на соцсферу превысили 390 млрд рублей

В ходе состоявшейся сессии депутаты ЗСК приняли закон об исполнении бюджета Краснодарского края за 2025 год.

Представляя информацию по этому вопросу, министр финансов Александр Кнышов отметил, что доходы бюджета края в 2025 году составили 502 млрд рублей. Налоговые и неналоговые - 433 млрд рублей с ростом на 2% к уровню 2024 года.

Расходы бюджета края в 2025 году - 546,8 млрд рублей с ростом на 1,9% к уровню 2024 года.

В целом расходы на социальную сферу составили 393 млрд рублей.

Основная часть расходов в 2025 году – 88,7%, или 485 млрд рублей, осуществлялась в рамках реализации 28 государственных программ края.

Министр подчеркнул, что в минувшем году были выполнены все социальные обязательства.

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя законопроект, отметил, что минувший год стал наглядным подтверждением того, что даже в условиях макроэкономической нестабильности и влияния множества других негативных факторов можно сохранить неизменный курс развития региона. Реализация бюджетной политики, как и прежде, была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого и муниципальных бюджетов, поддержку производственного сектора, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, расширение социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«На фоне охлаждения экономики удалось сохранить ее устойчивость. А по некоторым позициям край продемонстрировал положительную динамику. Так, в частности, зафиксирован рост валового регионального продукта на уровне 101%, на Кубань пришлось более трети от всего объема инвестиций, привлеченных в прошлом году субъектами Южного федерального округа», - конкретизировал Юрий Бурлачко.