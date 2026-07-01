Кубанский парламент согласовал изменения в бюджет Краснодарского края на 2026 год

Сегодня под председательством Юрия Бурлачко состоялось очередное пленарное заседание ЗСК. В работе принимали участие Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и.о. прокурора края Александр Трухин, руководитель управления Минюста по краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко.

Всего в повестке заседания было 37 вопросов.

Самым первым депутатский корпус рассмотрел проект закона о внесении изменений в бюджет Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Докладчиком выступил министр финансов Кубани Александр Кнышов. Он отметил, что в доходной части бюджета на 2026 год в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития края предлагается уменьшение налоговых и неналоговых доходов и увеличение безвозмездных поступлений. При этом, несмотря на предлагаемое уменьшение доходов, с учетом поправок их объем превышает уровень прошлого года.

В расходной части на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан ­– на 12,4 млрд рублей, приобретение движимого имущества для вновь созданных мест в муниципальных образовательных организациях – на 605 млн рублей, обеспечение отдыха и оздоровления детей – на 290 млн рублей и по ряду других ключевых направлений.

Лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко в ходе обсуждения отметил, что в сложившейся ситуации необходимо ответственно относиться к каждому бюджетному рублю, особенно при реализации государственных программ.

Принимая во внимание позицию руководителя фракции КПРФ, председатель ЗСК поручил взять на парламентский контроль эффективность использования бюджетных средств по отдельным направлениям, вызвавшим нарекания депутатов.

Поддержку документу в ходе сессии выразил лидер «справедливороссов» Денис Хмелевской.

Комментируя представленный законопроект от лица фракции партии «Единая России», Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на непростые условия исполнения бюджета, в нем сохранена базовая основа для выполнения всех социальных обязательств и поддержки приоритетных направлений деятельности. И привел в качестве примеров увеличение финансирования госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, транспорта.

«Отдельным блоком я бы выделил социальную поддержку граждан, в нынешнем году в рамках госпрограммы ее финансирование планируется увеличить почти на 150 млн рублей. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения. То есть краевой бюджет, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Глава Кубани обозначил приоритеты бюджетной политики. «Мы понимаем, какие вызовы стоят перед страной, перед краем. И наши действия сегодняшние, в том числе изменения в закон о бюджете, должны быть соразмерны этим вызовам. Мы должны сбалансированно расставить приоритеты, чтобы сохранить экономику, перспективу развития. Мы должны сохранить бизнес, а люди должны видеть, что жизнь продолжается, Кубань развивается», - сказал Вениамин Кондратьев.

Важной составляющей Губернатор также назвал социальную поддержку граждан.

По итогам дискуссии парламентарии утвердили законопроект большинством голосов.