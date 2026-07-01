В Астраханской области отдали дань памяти ветеранам боевых действий

Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий — памятную дату, посвящённую тем, кто с честью выполнял воинский долг, защищая интересы страны в разные годы и в различных вооружённых конфликтах.

В Астрахани патриотическое мероприятие прошло у Мемориального комплекса астраханцам, погибшим в локальных конфликтах, — в сквере АГУ. В нём приняли участие вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, представители федеральных органов законодательной власти, военнослужащие, члены ветеранских и общественных организаций. По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова цветы к памятнику возложил председатель комитета Думы по законотворческой деятельности Андрей Лифанов.

«День ветеранов боевых действий напоминает нам о цене мира и о том, какой вклад в его сохранение вносят защитники Отечества. Память о подвигах и самоотверженности воинов — важная часть патриотического воспитания молодёжи и основа национального единства», — считает депутат Думы Астраханской области.

В рамках торжественной церемонии вспомнили тех, кто, участвуя в боевых действиях, не вернулся домой, отдали дань уважения людям, для которых мужество, верность присяге и боевое братство стали не просто словами, а жизненным принципом. Они являются живым примером доблести для молодёжи.

Было отмечено, что сегодня в Астраханской области проживает более 26 тысяч ветеранов боевых действий. Многие поколения земляков отстаивали независимость Родины в ходе Корейской и Афганской войн, локальных конфликтов в Венгрии, Чечне и Нагорном Карабахе. В настоящее время астраханцы вновь встали на защиту Родины, доблестно выполняя боевые задачи в зоне СВО.

Ветеранам боевых действий в регионе предоставляют комплекс социальных гарантий, включая меры жилищно-коммунальной поддержки, предоставление налоговых льгот и адресную материальную помощь.