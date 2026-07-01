Верховный суд защитил добросовестных покупателей жилья после дела Ларисы Долиной

Верховный суд России утвердил единый порядок рассмотрения споров о продаже жилья. Поводом для этого стало в том числе резонансное дело певицы Ларисы Долиной. Президиум суда под руководством Игоря Краснова постановил: судьи могут признать сделку недействительной только в том случае, если покупатель точно знал, что владелец продает квартиру под давлением мошенников. Если человек купил жилье честно и не подозревал об обмане, закон встанет на его сторону, пишет Baza.

Теперь суды обязаны защищать интересы обеих сторон - и потерявшего жилье продавца, и добросовестного покупателя. Если бывший владелец заявляет, что не понимал значения своих действий во время подписания документов, он должен предъявить веские доказательства. При этом эксперты будут учитывать состояние человека именно в момент заключения сделки, а не после нее. Это поможет избежать ситуаций, когда люди пытаются вернуть проданное жилье, просто ссылаясь на плохое самочувствие.

Суд также ввел строгие правила для продажи квартир, которые принадлежат бывшим супругам. Теперь судьи обязаны выяснять, знал ли покупатель, что второй собственник не давал своего согласия на сделку. Если новый владелец проигнорировал этот факт, договор могут расторгнуть. Это защитит права мужей и жен, чье общее имущество пытаются продать втайне от них.

Кроме того, Верховный суд запретил использовать договоры дарения для спасения имущества от долгов. Если человек дарит свою квартиру родственникам, чтобы ее не забрали за долги при банкротстве, суд признает такую сделку недействительной. Таким образом, высшая инстанция закрыла лазейку для недобросовестных заемщиков, которые пытаются скрыть свои активы от кредиторов.

Согласно исследованию Ассоциации блогеров и агентств (АБА), "схема Долиной" стала главным негативным событием в Рунете в 2025 году, собрав около 100 млн просмотров. Из-за скандала упоминаемость певицы в сети выросла в 10 раз, достигнув пика в ноябре, однако большинство отзывов носили отрицательный характер.