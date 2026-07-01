Водоканал до середины сентября закроет движение по улице Ротная в Екатеринбурге

В Екатеринбурге до середины сентября закроют движение транспорта на участке по улице Ротная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 14 июля по 12 сентября в районе дома № 21 на улице Комбинатской специалисты ЕМУП "Водоканал" будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения к строящемуся дому на улице Комбинатской, 21.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия можно по улицам Предельной – Ротной – Новокомбинатской, а также по улице Предельной – переулку Лечебному – улице Комбинатской.

Общественным транспортом этот участок не обслуживается.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все дорожные работы и перекрытия.