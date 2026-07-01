ХК "Автомобилист" обменял нападающего Кизимова в "Северсталь"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" обменял своего нападающего Семена Кизимова в череповецкую "Северсталь".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, взамен клуб получает денежную компенсацию и двух молодых хоккеистов – 18-летнего нападающего Антона Лыкова и 16-летнего вратаря Ефима Минаева.

Кизимов выступал в системе "Автомобилиста" с 2021 года, а в сезоне-2022/23 дебютировал за главную команду. Он провел 134 матча за екатеринбургский клуб в КХЛ, в которых набрал 63 (26+37) очка. В 2024 году вместе с "Автомобилистом" стал бронзовым призером чемпионата.

Напомним, на прошлой неделе команда из Екатеринбурга обменяла защитника Сергея Зборовского в нижегородское "Торпедо", откуда тот отправился в московское "Динамо". После этого "Автомобилист" подписал контракт с защитником Ильей Карпухиным.