На Шарташе снова снесли кафе "Каспий", нередко попадавшее в криминальные сводки

Печально известное в Екатеринбурге кафе "Каспий", располагавшееся возле озера Шарташ, снесли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В ходе проверки выяснилось, что что у владельца заведения нет документов на землю, в связи с чем ему было объявлено предостережение о недопустимости самовольного занятия земельного участка.

Кафе занимало территорию площадью 3,5 тыс. кв.м. и часто принимало у себя членов азербайджанской диаспоры, которых прошлым летом арестовали во время массовых задержаний уроженцев Азербайджана. В настоящее время кафе уже снесено, работы на участке продолжаются.

"Администрация Екатеринбурга принимает меры по пресечению деятельности лиц, построивших самовольные объекты. При фиксировании незаконного здания специалисты направляют информацию об объекте в надзорные органы для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение", - заявили в мэрии.

Отметим, что кафе "Каспий" регулярно фигурировало в криминальных сводках. Заведение считается излюбленным местом для сбора криминальных элементов и разборок между ними. Правоохранители много раз закрывали кафе и даже сносили, но всякий раз оно "воскресало" на прежнем месте.

В 2001 году возле него произошло громкое убийство бизнесмена Юниса Пашаева. В рамках расследования 27 июня прошлого года было задержано 50 человек из азербайджанской диаспоры. Перед смертью потерпевший якобы успел назвать (написать) имена нападавших, но дело тогда закрыли — по слухам, благодаря влиянию диаспоры.

Расследование возобновил 4-й отдел СК, специализирующийся на "глухарях". Главными подозреваемыми стали братья Сафаровы — владельцы того самого кафе. Однако во время обысков оба брата скончались. По российской версии, у одного остановилось сердце при виде спецназа. "Ему стало плохо, он схватился за грудь, но спасти не успели", — рассказал знакомый семьи. Азербайджанские же СМИ настаивают: смерть наступила в результате действий силовиков.