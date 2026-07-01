В Подмосковье пропал актер из сериала "Бригада"

В Подмосковье пропал актер из сериала "Бригада" Александр Высоковский. Его супруга рассказала, что Александр с сыном поехали порыбачить в районе Пущинской косы на реке Оке в Подмосковье. Артист ушел по косе чуть дальше от сына и не вернулся.

По словам жены Высоковского, течение в этом месте очень сильное, поиски затруднены. Она ищет волонтеров с моторными лодками и эхолотами, чтобы обследовать район, передает Telegram-канал "112".

В сериале "Бригада" Высоковский сыграл охранника Саши Белого. Также актер сыграл в сериалах и фильмах "Марш Турецкого", "Петр Первый" и "Бумер".