Дважды судимый за убийства пермяк предстанет перед судом за надругательство над девочкой 11 лет назад

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следствия, в январе 2015 года в Индустриальном районе Перми мужчина проследовал за несовершеннолетней в квартиру, где она проживала, и, убедившись, что в жилище никого нет, совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся.

На первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, однако благодаря совместной работе следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю и ОУР УМВД России по Перми личность фигуранта была установлена в апреле 2026 года. Им оказался местный житель, ранее дважды судимый за убийства. Мужчина был задержан и заключёе под стражу.

Обвиняемый признал вину. В ходе расследования проведена судебно-генетическая экспертиза, а также состоялось опознание обвиняемого потерпевшей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.