Два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятия в Пензе

Украинские беспилотники атаковали два предприятия в Пензе, на одном из них пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, после чего ее отпустили домой. Второй пострадавший - мужчина - получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мельниченко добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Губернатор утром сообщил об атаке БПЛА на Пензу. Над городом был сбит как минимум один беспилотник. Еще один дрон был поражен над территорией Пензенской области сбит беспилотник. Его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.