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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

По оценкам экспертов ВТБ в первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

По оценкам ВТБ, в первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4* трлн рублей, из которых 470 млрд – в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года.

Выдачи ВТБ по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

«Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Снижение полной стоимости кредита в ВТБ на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта и увеличило спрос. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Теги: втб, кредиты, банки


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