В Прикамье перевернулась лодка с тремя людьми: утонула девочка

В Пермском крае в Чердынском муниципальном округе на реке Колва перевернулась лодка с тремя пассажирами. В результате утонул ребенок, несовершеннолетняя девушка из соседнего Красновишерского муниципального округа. О трагедии сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на все проведенные инструктажи в образовательных организациях округа, я вновь обращаюсь к родителям с призывом быть внимательнее: не оставляйте детей одних у воды, объясняйте риски и организовывайте безопасный досуг; купайтесь только в официально разрешенных местах, где есть спасательные посты; используйте спасательные жилеты для детей – они могут спасти жизнь. Помните: за оставление ребенка без присмотра вблизи водоема грозит административный штраф, в случае гибели наступает уголовная ответственность", - написала Батагова.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что погибшая - 2012 года рождения. Предварительно установлено, что около 22.30 девочка находилась в лодке вместе со знакомыми. Лодка опрокинулась, девочка утонула. Ее тело обнаружила 1 июля служба спасения.

В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.