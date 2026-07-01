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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Данные опроса брокера ВТБ свидетельствую, что инвестиции становятся частью нормальной финансовой жизни россиян

Каждый четвёртый россиянин сегодня воспринимает брокерский счёт как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни — наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВТБ Мои Инвестиции в преддверии Финансового конгресса Банка России.

За последние 3-5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает её как элемент современной финансовой культуры, заметно выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счёт сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами — облигациями, акциями и фондами — владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях — этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

При этом рынок остаётся на стадии формирования восприятия. Около трети россиян (34%) по-прежнему считают брокерский счёт инструментом для опытных пользователей — эта доля особенно высока на Северо-Западе (47%). 

Тема инвестиций постепенно проникает в повседневное общение. 27% россиян время от времени обсуждают биржевые события с друзьями, коллегами и родственниками, 9% делают это регулярно. Чаще всего такие разговоры ведут жители Северного Кавказа.

Россияне всё чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. 29% готовы открыть брокерский счёт, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% — чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% — чтобы накопить на крупную цель: жильё или образование. 

Прагматичный подход подтверждают и представления о разумном старте: 28% считают комфортной для первых шагов сумму до 5 тыс. рублей, 34% — от 5 до 30 тыс. рублей, 17% — от 30 до 100 тыс. рублей. 5% готовы начать со суммы свыше 100 тыс. рублей.

Если близкий человек обратится за советом, открывать ли брокерский счёт, около половины россиян поддержат эту идею, а чуть более трети посоветуют сначала разобраться в деталях. 

Заметен и культурный сдвиг в отношении к инвестициям для детей: 45% респондентов положительно относятся к идее открыть брокерский счёт ребёнку для накопления на образование или старта во взрослой жизни — 15% считают это полезным навыком на будущее, 30% поддерживают эту инициативу под контролем взрослых. Особенно активно эту практику поддерживают на Северном Кавказе, где ценность накоплений и передачи капитала традиционно высока. Даже в качестве подарка на день рождения акции или паи биржевого фонда готовы принять 64% россиян — 35% заинтересовались бы таким подарком, 29% отнеслись бы положительно, но не знали бы, что с ним делать.

«Брокерский счёт перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счёт ребёнку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям — капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

*Опрос проведён ВТБ Мои Инвестиции среди 1500 респондентов по репрезентативной всероссийской выборке.

Теги: брокер, втб, инвестиции,


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