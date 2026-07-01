В Москве раздают бесплатную воду из-за аномальной жары

Департамент транспорта Москвы начал раздавать бесплатную воду в метро, на вокзалах и в наземном транспорте. Синоптики объявили в столице оранжевый уровень погодной опасности, который продлится до вечера 2 июля. Чтобы пассажиры легче переносили зной, сотрудники ведомства организовали пункты раздачи на самых жарких участках пути.

Сотрудники метрополитена предлагают бутылки с водой на станциях "Выхино", "Измайловская" и на открытых платформах Филевской линии: от "Студенческой" до "Кунцевской". Получить воду можно и на восьми крупнейших вокзалах города, включая Ленинградский, Казанский и Киевский. Также питьевой режим обеспечивают на станциях МЦД "Тушинская" и "Площадь трех вокзалов".

Помощь доступна и тем, кто едет в аэропорты или пользуется речным транспортом. Воду раздают в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" от метро "Ховрино" и на Домодедовском направлении. Освежиться могут и пассажиры речных электросудов на всех причалах, а также на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Кроме того, администрация поставила кулеры на всех автовокзалах столицы и на специализированных стоянках "Московского паркинга".

Напомним, что гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары, которая продлится с полудня 1 июля до вечера 2 июля. В этот период столбики термометров поднялись до плюс 31 градуса, что заставило городские службы перейти на усиленный режим работы из-за риска для здоровья людей и сбоев в движении транспорта.