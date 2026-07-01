На Ямале действуют 47 лесных пожаров в Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Тазовском районах

На Ямале действуют 47 лесных пожаров в Пуровском, Красноселькупском, Надымском и Тазовском районах, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

При этом девять очагов находятся на территориях природных заказников и заповедника.

Площадь пожаров составляет 18 711,1 га. В тушении участвуют 460 человек, также задействованы четыре специализированных вертолета. За последние сутки удалось ликвидировать шесть пожаров на площади 1437 га.



Всего с начала пожароопасного сезона в лесной зоне округа зарегистрировали 235 пожаров, общая площадь которых составила почти 34,5 тыс. га.