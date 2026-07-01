Продавца из Каменска-Уральского будут судить за присвоение лотерейных билетов на 1,2 млн рублей

В Каменске-Уральском перед судом предстанет местный продавец-консультант организации-распространителя лотерейных билетов. Свердловчанка 1992 г.р. обвиняется в присвоении билетов на сумму свыше 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с мая 2024 года по август 2025-го обвиняемая забирала себе билеты для получения выигрыша. При этом она являлась материально-ответственным лицом, в чьи должностные обязанности входило обеспечение сохранности вверенных ей лотерейных билетов. Обвиняемая расплачивалась за тиражные электронные лотерейные билеты безналичным способом при помощи банковских карт, на счетах у которых отсутствовали денежные средства.

В результате ее незаконных действий организации был причинен имущественный вред в размере свыше 1,2 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу