01 Июля 2026
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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Дипломы участникам программы «Герои Южного Урала» Алексей Текслер вручил в День ветеранов боевых действий

В День ветеранов боевых действий, который на Южном Урале отмечают впервые, губернатор Алексей Текслер вручил дипломы участникам программы «Герои Южного Урала». Напомним, Памятная дата была установлена региональным Законодательным собранием в 2025 году по инициативе губернатора.

Алексей Текслер подчеркнул, что вручение дипломов именно в День ветеранов боевых действий отражает преемственность, уважение к ратному пути участников программы и признание их дальнейшего служения уже в гражданской сфере. Глава региона поблагодарил участников за мужество, стойкость и преданность Родине, а также предложил почтить память павших товарищей минутой молчания.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, программа с самого начала была ориентирована не на формальное получение диплома, а на включение слушателей в активную общественную и политическую жизнь региона. И, как подчеркнул губернатор, уже сегодня этот подход дает конкретные результаты.

«Каждому из вас предстоит применить полученные знания и навыки на практике. Это может быть работа в структурах власти, на предприятиях, в сфере патриотического воспитания, в общественной деятельности и в других важнейших направлениях. Я очень рад, что многие из вас не стали ждать получения дипломов и начали трудиться на благо региона и всей нашей страны», – отметил Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Выпускники программы уже сейчас реализуют социально значимые инициативы, работают в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления, являются депутатами Законодательного Собрания и представительных органов муниципального уровня, участвуют в совершенствовании мер поддержки ветеранов специальной военной операции.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Между учебными модулями (а всего их было четыре) участники проходили стажировки в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях Южного Урала, где многие из участников программы занимают значимые посты.

"У нас большая часть участников проекта в прошлый избирательный цикл были избраны депутатами и в Законодательное собрание региона, и в муниципальные представительные органы. Часть работает в исполнительных органах и региональной власти, и муниципальной", – отмечает заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Участник программы, ветеран СВО Александр Нечепоренко возглавляет инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области. В его итоговой работе по программе «Герои Южного Урала» была с отражена идея по организации системы привлечения молодежи в предпринимательскую сферу. 

«Имея за плечами 28-летний опыт гражданской государственной службы и два высших образования, экономическое и юридическое, решил дальше совершенствоваться и работать на благо страны. За год учебы обновил знания в области управления, экономики. Благодаря кадровому проекту больше узнал о современных подходах в проектной сфере, о технологии искусственного интеллекта. Хочу отметить организацию учебного процесса: теория чередовалась с практикой», - рассказал челябинским журналистам Александр Нечепоренко.

Всего на участие в программе было подано более 1 тысячи заявок. Курс включал четыре очных модуля, которые проходили в Чебаркуле, Миассе и Магнитогорске. Программа объединила лекции, практические занятия, управленческие мастерские, тренинги, стажировки и личностно-профессиональное сопровождение. С участниками работали руководители региональных органов власти, преподаватели РАНХиГС из Москвы и Челябинского филиала Президентской академии. Итогом обучения стала защита индивидуальных проектов.

«Программа, которую вы прошли, была разработана по современным образовательным стандартам, с опорой на федеральный проект «Время героев», и получила высокую оценку Президента страны. Надо отметить и то, что коллеги из других регионов приезжали к нам в ходе реализации программы, чтобы перенять этот опыт. И я считаю, что это тоже серьезный показатель ее эффективности», – подчеркнул губернатор на церемонии вручения дипломов.

Алексей Текслер также поблагодарил команду Челябинского филиала РАНХиГС, преподавателей, наставников, руководителей органов исполнительной власти, предприятий и представителей СМИ, принимавших участие в реализации и информационном сопровождении проекта. Им были вручены областные награды.

«Получение диплома – это важный этап, серьезное достижение, но это не завершение пути. Я считаю, что это только старт нового важного этапа вашей жизни, нового этапа служения нашему Отечеству», – резюмировал глава региона.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

А перед вручением дипломов в Челябинске на Алее Славы состоялась церемония возложения цветов  к мемориалу «Защитники Отечества», в которой участвовали губернатор и участники программы «Герои Южного Урала».

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех героев, погибших в ходе боевых действий в России и за ее пределами, более чем в 30 вооруженных конфликтах и в ходе специальной военной операции, возложили цветы к монументу.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Среди этих отважных людей – немало южноуральцев, которыми мы искренне гордимся и чьих подвигов не забудем. Их мужество и самоотверженность – важная часть истории нашего региона и страны. Сегодня славные ратные традиции своих отцов и дедов достойно продолжают участники специальной военной операции. В сложнейших условиях они проявляют мужество, стойкость и истинный патриотизм. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с поля боя. Их подвиг навсегда вписан в историю России. И наш долг – чтить героев и всемерно помогать семьям бойцов. Благодарю всех ветеранов за доблесть, верность присяге и любовь к Отчизне. Вы пример для подрастающего поколения и ориентир, который помогает нам оставаться единым, сильным народом», - сказал в ходе памятного мероприятия Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

 

Теги: герои южного урала, дипломы, день ветеранов боевых действий, алексей текслер


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