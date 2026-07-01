Суд оставил без изменений приговор экс-губернатору Курской области

Курский областной суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о получении взяток в особо крупном размере.

Вышестоящая инстанция не стала менять назначенное наказание, следует из судебной картотеки.

В апреле Смирнов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 400 млн рублей. С него взысканы 20,9 млн рублей в счет конфискации полученных им взяток.

По данным следствия, в 2022 году Смирнов, который тогда занимал пост первого замгубернатора Курской области, вместе с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получил деньги от предпринимателей, занимавшихся строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Дедов получил 17 лет строгого режима и штраф в 450 млн рублей.