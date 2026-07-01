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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Минздрав вводит годовое лечение депрессии по полису ОМС

Минздрав России подготовил новый стандарт помощи взрослым с возвращающейся депрессией. Теперь государство планирует лечить пациентов круглый год, а не только в периоды обострений. Раньше система ОМС оплачивала помощь лишь до момента улучшения. Однако депрессия часто возвращается, поэтому министерство вводит обязательное наблюдение в течение всех 365 дней, включая 16 визитов к врачу в год, пишет "Ъ".

Новый регламент делает психотерапию обязательной для всех, а не для четверти пациентов, как раньше. Количество бесплатных сеансов выросло до 14. В список процедур добавили современные методы: лазеротерапию и тренировки с биологической обратной связью. Также ведомство обновило перечень лекарств, заменив устаревшие препараты современными антипсихотиками и введя обязательные анализы для контроля безопасности лечения.

Главный психиатр Минздрава Светлана Шпорт отметила, что теперь врачи сделают упор на психотерапевтическую помощь вместо простого назначения таблеток. Однако эксперты видят в этих планах трудности. Психиатр Роман Сулейманов предупреждает, что в региональных диспансерах не хватает психологов, а один врач часто работает за двоих. Новое оборудование также редко встречается за пределами крупных городов.

Финансовый вопрос остается острым: современные лекарства стоят в разы дороже старых аналогов. Специалисты опасаются, что из-за дефицита региональных бюджетов больницы не смогут выполнить новые требования. В итоге медики могут стать заложниками ситуации, когда прогрессивный стандарт сталкивается с нехваткой денег и кадров на местах.

Кстати, в 2025 году продажи антидепрессантов в России взлетели на треть, превысив 20 млрд рублей, что эксперты связывают не только с общим уровнем стресса, но и с ростом доверия к медицине. Люди стали меньше стесняться душевных проблем, однако многие до сих пор занимаются опасным самолечением по советам из интернета, хотя бесконтрольный прием таблеток грозит серьезными побочными эффектами.

Теги: психотерапия, расходы, стресс


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