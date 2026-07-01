01 Июля 2026
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

СПЧ запустил опрос по запрету соцсетей для детей

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ запустил опрос на тему, нужно ли вводить ограничения на доступ к соцсетям для детей.
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На данный момент проголосовали почти 3 тыс. человек. Результаты неоднозначны только с точки зрения полного запрета - его поддерживают 50%. Однако против любых ограничений выступают лишь 13%. Еще 37% считают, что нужно ужесточить порядок доступа, то есть ввести согласие родителей и/или ограничить время в сети. С этой точки зрения результаты вполне однозначны: подавляющее большинство опрошенных выступают за ограничения соцсетей для детей.

Дискуссия об этом активизировалась на фоне ограничений, вводимых в других странах. Уже более 20 стран ввели те или иные ограничения. Последней в этом списке стран стали ОАЭ, где в конце июня был одобрен запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. В список стран, где соцсети запрещены или сильно ограничены до 13-16 лет, входят: США, Индия (в обоих странах не во всех штатах), Австралия, Китай, Бразилия, Малайзия, Индонезия, Турция, Германия, Италия, ОАЭ. Рассматриваются ограничения в Швеции, Франции, Канаде, Португалии, Испании. Планируется ввести их в Британии, Дании, Австрии, Греции, Норвегии, Польше, Словении, на Мальдивах.

В России власти против любых ограничений соцсетей для детей, так как общество уже устало от запретов.

Теги: СПЧ, соцсети, дети


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